Компания Victoria’s Secret перестанет сотрудничать с супермоделями

На подиум пригласят женщин, прославившихся благодаря своим достижениям.

Компания Victoria’s Secret приняла решение отказаться от услуг супермоделей в пользу женщин, которые прославились благодаря своим достижениям. Об этом пишет The New York Times.

На подиум, таким образом, выйдут семь женщин. Это 35-летняя футболистка Меган Рапино, 17-летняя китаянка Эйлин Гу, одна из лучших фристайлеров в мире, 29-летняя модель Палома Эльзессер, 38-летняя индийская актриса Приянк Чопру.

«Они присоединяются к компании, которая имеет совершенно новую исполнительную команду и формирует совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут заняты женщинами»,

— рассказали в Victoria’s Secret изданию.

Отмечается, что теперь бренд планирует больше думать о желаниях женщин, а не мужчин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что показ Victoria’s Secret отменили впервые за четверть века.