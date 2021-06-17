В Покровской больнице закончились места для ковид-пациентов

На утром 15 июня в учреждении находились около 700 больных.

В петербургской Покровской больнице, которую полностью перепрофилировали под прием коронавирусных больных, рассказали о переполненности учреждения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

В больнице отмечают, что по данным на утро 15 июня было занято около 700 коек. При этом в начале пандемии коронавируса в учреждении принимали только 550 больных. Отмечается, что заняты не только штатные, но и дополнительные койки. При это доля тяжелых пациентов довольна большая.

Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге в последнее время ухудшается. Недавно прием коронавирусных больных начала Мариинская больница, вскоре к ней присоединяется некоторые другие учреждения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских стационарах почти 20% тяжелых ковид-пациентов.