Ректоры московских вузов предложили пускать на очные занятия вакцинированных студентов

Также они поддерживают идею об отмене массовых мероприятий.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области высказался на тему ухудшения эпидемиологической обстановки. Столичные университеты готовы отменять массовые мероприятия, которые планировали в офлайновом режиме – в том числе дни открытых дверей, выпускные вечера и прочие. Об этом пишет ТАСС.

Также ректоры предлагают допускать до очных занятий только тех студентов, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса. Это позволит снизить риск распространения инфекции. Напоминаем, что в Москве уже отменили общегородской выпускной, который должен был пройти в парке Горького.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, где в России уже ввели обязательную вакцинацию.