До Петербурга пока не дошло: где в России уже ввели обязательную вакцинацию

Российские регионы постепенно вводят обязательную вакцинацию. Кремль хоть и заявил, что по всей стране таких мер принимать не будут, некоторые города уже решили пойти вслед за Москвой. Петербург пока не планирует заставлять горожан делать прививку, но Роспотребнадзор может изменить свое мнение в любой момент — эпидемиологическая ситуация в Северной столице оставляет желать лучшего, в городе ужесточают ограничения.

Первым регионом с обязательной вакцинацией стала Якутия. Изменения объяснили напряженной ситуацией с заболеванием в республике. Сообщалось, что в первую очередь привиться должны работники образовательной сферы, сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий, люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, работники сфер ЖКХ и другие.

Следующей стала Москва. Столичных работодателей обязали привить от коронавируса 60% работников сфер, где необходимо взаимодействовать с людьми.

Подобные указы уже появились в Подмосковье, Кемеровской области, а 17 июня стало известно об обязательной вакцинации на Сахалине. В Смоленской области работодателям рекомендовали поощрять вакцинацию и тестировать сотрудников на коронавирус.

В Кремле, хоть и отмечали, что делать обязательной вакцинацию в России повсеместно не планируют, поддержали решение регионов. Как отметил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, регионы двигаются в правильном направлении.

Петербург обязательную вакцинацию вводить пока не планирует. Об этом ранее заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. В администрации губернатора заявили, что в вопросе введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан будут опираться на рекомендации ведомства.

При этом 17 июня глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова провела встречу с представителями крупных ТЦ и ресторанов. По ее итогам стало известно о том, что в Петербурге за два месяца планируют привить 60% сотрудников ТЦ и общепита.

Не вводить обязательную вакцинацию пообещал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Москве отказывающих от вакцинации могут отстранять от работы без выплаты зарплаты.