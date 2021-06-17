На Черняховского на доме с трещиной появилась еще одна

На здании первую трещину заметили весной 2021 года.

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на появление новой трещины в доме на Черняховского. О первой трещине стало известно весной 2021 года. Об этом сегодня, 17 июня, рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что первую трещину просто замазали монтажной пеной, а поверх закрыли раствором. Местные предполагают, что дом продолжает разрушаться как раз из-за халатного отношения к происходящему.

Трещина идет от окна второго этажа вниз. На место вызвали сотрудников Жилищно-коммунальной службы, которые поступили так же, как с первой – просто замазали ее. Тем временем капитальный ремонт дома переносили уже трижды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители дома на 13-й линии В.О. жалуются на стройку рядом и равнодушие застройщика и коммунальщиков.