Прокуратура просит посадить диспетчера «Теплосети» на три года за гибель людей в кипятке

Прокуратура просит посадить диспетчера &#171;Теплосети&#187; на три года за гибель людей в кипятке
Суд огласит приговор 28 июня. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинском районном суде Петербурга завершились прения по делу в отношении диспетчера АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Евгения Емельянова. Его обвиняют в гибели двоих молодых людей в кафе «Типичный Питер».

Емельянов проходит главным фигурантом по уголовному делу ч.3 ст.216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Прокуратура настаивает назначить Емельянову наказание в виде трех лет колонии-поселения. Также надзорный орган просит запретить диспетчеру занимать определенные должности в течение двух лет.

Сам Емельянов просил суд его оправдать. Его защита назвала все обвинения «фантазией» команды обвинителей. Адвокат рекомендовал обвинителям сходить почитать что-нибудь в библиотеке.

«Всему виной — стечение обстоятельств. Состава нет», — заключил адвокат.

Суд огласит приговор 28 июня.

Трагедия в кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте случилась в ночь на 28 сентября 2018 года. Из-за разрыва трубы погибли двое молодых посетителей. Они обварились в кипятке и получили термические ожоги ста процентов тела.

По версии следствия, в ночь дежурства Емельянова включали участки тепломагистрали в Адмиралтейском районе. Обвиняемый не заметил скачкообразного повышения давления в подающем трубопроводе, что повлияло на гидроудар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину, из-за которого полицейский получил сотрясение мозга.

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