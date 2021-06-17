Спасатели тушили пожар в доме в Парголово три часа

Спасатели тушили пожар в доме в Парголово три часа
Пожар в Выборгском районе потушили. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В Выборгском районе Петербурга поздним вечером 17 июня горел одноэтажный частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло три часа.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, оперативные службы получили информацию о пожаре в Парголово в 21 час 52 минуты. Очевидцы сообщили, что горит частный дом на Центральной улице, 218.

По данным ведомства, в одноэтажном доме, размером 6 на 7 метров, полностью выгорела обстановка. Огонь распространился по всей площади.

На месте происшествия от МЧС работали 15 человек личного состава и три единицы техники. Пожар ликвидировали ближе к часу ночи 18 июня.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартиру на Дачном проспекте потушили за полчаса.

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