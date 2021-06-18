Роспотребнадзор разработал базу данных мутаций коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что с помощью Центрального НИИ Эпидемиологии в России разработана Национальная база данных геномных последовательностей коронавируса.

База называется «VGARus» — Virus Genome Aggregator of Russia. Доступ к ней осуществляется через портал.

В ведомстве сообщили, что база данных «VGARus» содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях, распространенных на территории России, и может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов.

Отмечается, что ранее информация о мутациях из России была разрозненной, что в условиях продолжающейся пандемии являлось препятствием борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.