Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Красном Селе

Один человек пострадал в результате взрыва газового баллона в Красном Селе
По словам местных жителей, раздался сильный хлопок. Фото: Скриншот очевидца из группы «Транспортный коллапс, Красное Село».

В частном доме в Красном Селе взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадал один человек.

По словам местных жителей, раздался сильный хлопок.

«14 дом, улица Девятого мая, взорвался газовый баллон, внутри был один человек, живой, что-то с кистью было, ожог головы и спины», — сообщили очевидцы в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыли спасатели и скорая. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, мужчина получил ожог головы, спины и повреждение кисти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все произошло примерно в 11 часов утра в доме №15 по Морской набережной в Василеостровском районе. Там разгерметизировался газовый баллон, предназначенный для туристической горелки объемом 300 мл.

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