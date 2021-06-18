За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло почти 400 ДТП

За сутки в Петербурге и Ленобласти произошло почти 400 ДТП
Обошлось без погибших. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

За минувшие сутки в Петербурге случилось 306 ДТП, а в Ленобласти — 81. Травмы получили 12 человек.

Об этом свидетельствуют данные управления ГИБДД по городу и области. Так, в четверг, 18 июня, люди пострадали в восьми авариях в Петербурге и четырех в 47-м регионе. Один ребенок получил травмы при ДТП в городе.

К счастью, обошлось без летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня днем шесть человек пострадали в ДТП с автобусами на Ленинском проспекте. К месту происшествия оперативно прибыли две машины реанимации и три скорых помощи.

дтп ленобласть новости СПб


 

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