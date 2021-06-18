Депутата из Комарово, убившего свою жену, отправили на принудительное лечение

В пятницу, 18 июня, объединенная пресс-служба судов Петербурга уведомила, что Зеленогорский районный суд вынес приговор бывшему депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово шестого созыва Игорю Шокину, который обвиняется в убийстве своей жены.

Суд принял решение освободить экс-чиновника от уголовной ответственности — мужчину направят на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он будет находиться под интенсивным наблюдением.

Напомним, что трагический инцидент произошел в сентябре прошлого года. Утром 28 сентября в частном доме в Комарово обнаружили труп 61-летней женщины, администратора конноспортивного клуба. На теле были множественные колото-резаные и рваные раны — следователи подозревали, что орудием убийства могли стать ножницы. Погибшую, которая и являлась женой Фокина, обнаружил знакомый семьи, который просто заехал навестить пару.

Самого депутата спустя непродолжительное время нашли неподалеку от места преступления в очень странных обстоятельствах: он прятался в кустах, а из одежды на нем было лишь нижнее белье и триколор в качестве накидки. При этом опрошенные правоохранителями люди, знающие Шокиных, заявляли о том, что супруги были образцовой семьей, но подтверждали, — в последнее время мужчина вел себя подозрительно.

Выказывались версии, что Шокин, в связи с самовыдвижением в муниципальные депутаты стал получать угрозы и находился под давлением, что могло неблагоприятно сказаться на его психологическом состоянии.

Так или иначе, по факту убийства было возбуждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 105 УК РФ). Согласно мере пресечения, преступник находился в психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова до 28 ноября 2020 года, затем мера была продлена. В итоге экс-депутата решили освободить от уголовной ответственности, однако он продолжит принудительное лечение.