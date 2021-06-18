Суд вернул дело в отношении Юрия Дудя в полицию

Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дело об административном правонарушении в отношении блогера Юрия Дудя.

Дело вернули в полицию, пишет ТАСС.

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию», — сообщили в суде.