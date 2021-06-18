Суд вернул дело в отношении Юрия Дудя в полицию

Суд вернул дело в отношении Юрия Дудя в полицию
Юрий Дудь. YouTube. Фото: скриншот YouTube/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA

Зюзинский суд Москвы не стал рассматривать дело об административном правонарушении в отношении блогера Юрия Дудя.

Дело вернули в полицию, пишет ТАСС.

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию», — сообщили в суде.

Ранее ГУ МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

В начале апреля волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу проверить интервью Дудя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало.

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