В Ленобласти прививку от коронавируса сделали 14% жителей

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Фото: Министерство здравоохранения Рф

Пока что этого недостаточно, чтобы говорить о выработке коллективного иммунитета.

В Ленинградской области только 14% населения сделали прививку от коронавируса. Это те, кто завершил цикл полностью, отметил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Ковеленов.

Он считает, что пока рано говорить о выработавшемся коллективном иммунитете, а, значит, темпы вакцинации важно ускорить. Чтобы выдохнуть, нужно, чтобы антитела были хотя у 60% граждан, а пока что таких 25% — это вместе с переболевшими, пишет ЛенТВ24.

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