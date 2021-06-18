В Петербурге прикрыли три ТЦ из-за нарушения анти-ковидных мер

Также были оштрафованы посетители без масок.

В Санкт-Петербурге провели очередной рейд, в рамках которого искали нарушителей анти-ковидных норм. Об этом сегодня, 18 июня, рассказали в пресс-службе Смольного.

За минувшую неделю было проверено 634 объекта торговли и общепита в десяти районах города. В большинстве мест все правила соблюдались, но нашлись и злостные нарушители. В итоге было составлено 128 протоколов – бизнесменов и горожан ждут штрафы за игнорирование правил. Известно, что рублем за безразличие к пандемии придется заплатить 18 посетителям кафе и торговых центров.

Также на данный момент закрыты три торговых центра — «Фиолент», «Остров» и «Солнечный» и девять точек общепита.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что переболевшие COVID россияне смогут пройти диспансеризацию.