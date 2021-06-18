В середине июля Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу на приговор историку Олегу Соколову

Адвокат экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова Сергей Лукьянов подал жалобу в Городской суд Северной столицы на приговор своему подзащитному.

Как объяснил юрист, апелляцию на приговор по ст. 105 УК РФ (Убийство) и ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) горсуд рассмотрит в середине июля — точную дату заседания еще не назначили, передает ТАСС.

Напомним, что Олега Соколова заметили в нетрезвом виде в реке Мойке 9 ноября. Историка выловили из воды вместе с рюкзаком, в котором обнаружили человеческие руки. Позже в квартире Соколова провели обыск и нашли еще несколько фрагментов тела. Правоохранители установили, что убитая — 24-летняя аспиранта СПбГУ Анастасия Ещенко, у преподавателя были романтические отношения с ней.

Как считает следствие, мотивом для жестокого убийства стала ревность. Кроме того, Ещенко негативно реагировала на двоих взрослых детей историка, что, по его словам, стало почвой для конфликта. Соколов сначала душил девушку, а затем трижды выстрелил в нее из обреза, причем сделал это за несколько дней до того, как решил избавиться от тела.

Для расчленения историк пользовался подручными материалами — кухонными ножами, ножовкой и топором. Затем он попытался скрыть следы преступления, решив утопить фрагменты трупа в Мойке. Рюкзак с останками, однако, не тонул, и Соколов сам залез в воду, чтобы исправить ситуацию.

Спустя 13 месяцев после случившегося, 25 декабря 2020 года экс-преподавателю вынесли приговор, на зачитывание которого ушло несколько часов. Историка признали вменяемым, но учли возраст, наличие детей и престарелых родителей, а также хронические заболевания и приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима. С того времени адвокат Сергей Лукьянов пытается добиться смягчения наказания для своего подопечного. Первую жалобу он подал в Октябрьский районный суд еще в январе 2021 года.