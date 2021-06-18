Петербургский подросток сбежал из лагеря и самостоятельно добрался домой

Петербургский подросток сбежал из лагеря и самостоятельно добрался домой
Фото: pixabay

В четверг, 17 июня в полицию Курортного района обратилась женщина, директор детского лагеря которая заявила, что из возглавляемого ею учреждения неподалеку от Сертолово сбежал 14-летний воспитанник.

По словам заявительницы, школьник отдыхал в лагере в поселке Смолячково Курортного района, но 17 июня исчез. Как пишет «Фонтанка», инциденту предшествовал конфликт с одним из детей — подравшись со сверстником, в порыве эмоций мальчик взял с собой лишь 150 рублей и ушел. Директор учреждения, обнаружив, что воспитанника на территории лагеря нет, сразу же обратилась к правоохранителям Курортного района — все произошло около часу дня.

Полицейские обыскивали Сертолово и окрестности, на поиски ребенка аккумулировали все ресурсы. Все, что было известно о сбежавшем мальчике, это его фотографии и одежда: черные спортивные штаны и темно-серая футболка.

Подросток, однако, оказался куда более самостоятельным, чем предполагали взрослые: мальчик попросту вернулся домой, в Петербург, на улицу Шостаковича. Поздно вечером 17 июня об этом в полицию Выборгского района сообщила его мать. Оказалось, женщина обнаружила сына в парадной, когда возвращалась с работы домой.

Напомним, что в некоторых случаях дети, вероятно, и рады были бы остаться в лагере, но учреждение закрывают, а родителей просят забрать воспитанников. Так, например, произошло в скандально известной теперь «Мечте» в поселке Мичуринское в Ленобласти. Ребята стали жаловаться на нападки со стороны старших детей, а родители, в свою очередь, подняли шумиху: оказалось, что в лагере сначала не было достаточного числа персонала, а программу развлечений, образовательных и оздоровительных мероприятий составили так, что какое-то время дети были фактически предоставлены сами себе. В итоге учреждение закрыли на 90 суток — в этот летний сезон в «Мечте» уже никто не отдохнет.

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Петербургский подросток сбежал из лагеря и самостоятельно добрался домой