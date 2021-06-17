Сначала увезли детей, а теперь закрыли на все лето: последствия скандала в детском лагере «Мечта» в Ленобласти

Детский оздоровительный лагерь «Мечта» в поселке Мичуринское в Ленинградской области закрыли на 90 дней по решению Смольного. Причиной стал резонансный скандал вокруг нескольких воспитанников.

Как рассказал 16 июня заместитель главы комитета по образованию Санкт-Петербурга (ведомство является организатором тура в детский лагерь) Андрей Борщевский, сразу же после того, как стало ясно, что обстановка в ДОЛ может представлять опасность для жизни и здоровья воспитанников, всех детей вывезли в город — за один день.

Более того, сейчас в «Мечте» не только нет детей, — деятельность всего лагеря приостановлена на 90 дней. Об этом Борщевский рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург». То есть, текущий сезон для лагеря закончился, не успев начаться. Кроме того, замглавы ведомства добавил, что сейчас в «Мечте» продолжается следственная проверка.

Напомним, что детский лагерь «Мечта» в Мичуринском оказался в эпицентре скандала, когда к «Фонтанке» обратилась женщина, дочь и сын которой отдыхали там и подвергались, как и другие воспитанники, издевательствам со стороны группы малолетних хулиганов. Дети, — все они из одной многодетной семьи, — приехали в лагерь по социальной путевке и вели себя грубо по отношению к другим ребятам, младшим по возрасту.

Возмущение петербурженки поддержали и другие родители. В результате происходящее привлекло внимание Следственного комитета — правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

При этом мать детей-хулиганов отмечает, что лагерь был совершенно не готов к приему воспитанников, тем более «трудных» — целую неделю, по словам женщины, ребята были предоставлены сами себе (хотя представители «Мечты» заявляют об обратном). Она также добавила, что предлагала сама возглавить отряд до приезда вожатых, поскольку имеет все необходимые документы, но её заверили, что проблема с кадрами почти решена. С дисциплинарными вопросами также обещали разобраться в рабочем порядке, а забирать детей, несмотря на все сложности, никто не просил.

«Теперь руководство снова расписывается в своем бессилии, обвиняя моих детей во всех грехах», — подчеркнула женщина.