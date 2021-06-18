В Петербурге на ходу загорелась иномарка

В Петербурге на ходу загорелась иномарка
Иномарка загорелась прямо пока ехала. Фото: Pixabay

В Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие загорелся автомобиль. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Московском районе на объездной вокруг Тосно на Московском шоссе 18 июня прямо на ходу загорелась иномарка.

Данное происшествие стало причиной автомобильной пробки на дороге в сторону Москвы, на 639 километре.

Сотрудники пожарной охраны уже прибыли и работают на месте случившегося.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира. Они сумели самостоятельно покинуть автобус еще до прибытия спасателей. У общественного транспорта №476 выгорел моторный отсек.

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