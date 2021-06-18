С 22 июня возобновятся полеты в Турцию

С 22 июня возобновятся полеты в Турцию
Россия возобновила авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Фото: pixabay.com

Кроме Турции Российская Федерация возобновляет авиасообщение с восемью странами.

18 июня на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова, как пишет ТАСС, сообщила, что РФ возобновляет авиасообщение с Турцией, США, Болгарией, Бельгией, Италией, Кипром, Северной Македонией, Иорданией и Ирландией.

Татьяна Голикова заявила, что данное решение принято после российской инспекционной группы в Турцию.

Эта группа состояла из представителей Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения, Ростуризма. В настоящее время Турции готова начать прием российских туристов по всем ковид-правилам.

Принятые оперативным штабом решения о возобновлении авиасообщения между Россией и рядом других стран вступят в силу с 28 июня 2021 года.

Помимо этого оперштаб посоветовал включить Китай и Лихтенштейн в список стран, чьи граждане могут въезжать в Россию.

Также некоторые иностранные государства объявили о готовности принимать привившихся россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы начали активнее вакцинироваться от коронавируса.

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