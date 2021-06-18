ДК Кирова выписали штраф за несогласованный ремонт

В Северной столице в доме культуры имени Кирова штраф получил собственник здания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что данным вопросом занимался Василеостровский районный суд.

ДК Кирова находится на Большом проспекте Васильевского острова дома 83, литера А. Он является объектом культурного наследия. Сейчас там идет ремонт, который необходимо было согласовать с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Однако собственник начал работы без получения необходимых разрешений.

«На втором и третьих этажах юго-восточных лицевых фасадов, а также на втором этаже северо-западного дворового фасада сооружены тепляки для проведения работ», – заявили в Объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Таким образом суд обязал собственника выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине июля Горсуд Петербурга рассмотрит жалобу на приговор историку Олегу Соколову.