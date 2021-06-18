В Киришском районе скорая, полиция, пожарные: автомобиль улетел в кювет

В Киришском районе скорая, полиция, пожарные: автомобиль улетел в кювет
Автомобиль улетел в кювет в Киришском районе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области в Киришском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль оказался в кювете. Об этом сообщается в социальных сетях «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Киришском районе в Кусинское сельском поселении близ железнодорожной станции «55 километр» была замечена машина, улетевшая в кювет.

Очевидец происходящего, который опубликовал видео с места происшествия отметил, что там, где все случилось на дороге грунтовка. Возможно, именно она стала причиной дорожного происшествия.

О состоянии водителя в данный момент информации нет.

При этом все службы прибыли на место ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП по смертельным исходом произошло на Кушелевской дороге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Ивановской улице произошло массовое дорожное происшествие.

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