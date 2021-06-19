В Красносельском районе выгорела «Газель»

Накануне в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

В пятницу,18 июня, в 20:40 поступило сообщение о пожаре на улице Пограничника Гарькавого, дом 37.

Автомобиль марки «Газель» выгорел по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось к 20:49. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных снимках видно обгоревший автомобиль и разлитую вокруг него пену.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга поздним вечером 17 июня горел одноэтажный частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло три часа.