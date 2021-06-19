Спасатели тушили квартиру в Приморском районе

Утром 19 июня в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 5:00. Возгорание произошло на Комендантском проспекте, дом 8 корпус 3, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В трехкомнатной квартире огонь охватил четыре квадратных метра помещения. Справиться с огнем удалось к 05:46. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга поздним вечером 17 июня горел одноэтажный частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло три часа.