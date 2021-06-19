Девять человек погибли при крушении самолета в Кузбассе

В Кузбассе потерпел крушение самолет Л-410. В результате происшествия погибли девять человек.

Об этом рассказал глава регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Виктор Шемоханов.

«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли», — цитирует его ТАСС.

Всего на борту самолета находились 17 парашютистов, экипаж самолета состоял из двух человек.

Утром 19 мая самолет Л-410 потерпел крушение районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, пилот воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека.