Девять человек погибли при крушении самолета в Кузбассе

В Кузбассе потерпел крушение самолет Л-410. В результате происшествия погибли девять человек.
Об этом рассказал глава регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Виктор Шемоханов.
«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли», — цитирует его ТАСС.
Всего на борту самолета находились 17 парашютистов, экипаж самолета состоял из двух человек.
Утром 19 мая самолет Л-410 потерпел крушение районе села Журавлево в Кемеровской области. По данным прокуратуры, пилот воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Авария произошла полпервого дня, на борту находились два человека.