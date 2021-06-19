Из горящей квартиры на Комендантском эвакуировали двух человек

Из горящей квартиры на Комендантском эвакуировали двух человек
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 19 июня в Приморском районе Петербурга произошел пожар. В квартире на четвертом этаже жилого дома оказались замурованы две девушки. На помощь прибыли спасатели и эвакуировали их.

«Пожар на Комендантском в доме 8 корпус 3 на 4 этаже, двух девушек эвакуировали, по сообщению пожарных в квартире больше никого нет, все живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщение о пожаре поступило в 5:00. Возгорание произошло на Комендантском проспекте, дом 8 корпус 3, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В трехкомнатной квартире огонь охватил четыре квадратных метра помещения. Справиться с огнем удалось к 05:46. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга поздним вечером 17 июня горел одноэтажный частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло три часа.

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