Из горящей квартиры на Комендантском эвакуировали двух человек

Утром 19 июня в Приморском районе Петербурга произошел пожар. В квартире на четвертом этаже жилого дома оказались замурованы две девушки. На помощь прибыли спасатели и эвакуировали их.

«Пожар на Комендантском в доме 8 корпус 3 на 4 этаже, двух девушек эвакуировали, по сообщению пожарных в квартире больше никого нет, все живы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сообщение о пожаре поступило в 5:00. Возгорание произошло на Комендантском проспекте, дом 8 корпус 3, сообщили в ГУ МЧС по городу.

В трехкомнатной квартире огонь охватил четыре квадратных метра помещения. Справиться с огнем удалось к 05:46. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга поздним вечером 17 июня горел одноэтажный частный дом. На тушение пожара у спасателей ушло три часа.