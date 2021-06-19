COVID-ограничения вызвали столпотворение у петербургского вокзала

У вокзала собралась топа людей. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У вокзала собралась топа людей. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Утром в выходной день у вокзалов Петербурга собралась огромная толпа людей. Причиной этого стали новые ограничения по COVID-19.

Об этом стало известно в субботу, 19 июня. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

У Финляндского вокзала наблюдается настоящее столпотворение из желающих попасть внутрь. Пользователи предположили, что людей не пускают внутрь из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Петербурге.

«Главное, что снаружи вокзала covid не распространяется. А вот уже внутри с распространением эффективно борются», — написал пользователь.

К настоящему моменту ситуация нормализовалась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с четверг, 17 июня, в силу вступили новые ограничения – заболевших COVID-19 в городе все больше.