Мигрант избил и попытался изнасиловать турчанку на Лабораторной

Мигрант избил и попытался изнасиловать турчанку на Лабораторной
На девушку напали у дома 9 на Лабораторной улице. Фото: скриншот google/maps

В Калининском районе Петербурга мужчина напал на молодую петербурженку. Злоумышленник избил прохожую, а после попытался изнасиловать.

Преступный инцидент произошел в четверг, 18 июня. Ранним утром в отдел полиции обратилась 23-летняя уроженка Турции. Она рассказала, что около 5 часов утра вышла в аптеку, но на улице на нее напали.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за девушкой увязался неизвестный мужчина неславянской внешности лет 40 на вид. У дома №9 по Лабораторной улице он ее догнал, затащил в парадную, избил и пытался изнасиловать. Однако заявительнице удалось вырваться и убежать.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля. Один схватил ее за руки, а другой насиловал.

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