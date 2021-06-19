Мигрант избил и попытался изнасиловать турчанку на Лабораторной

В Калининском районе Петербурга мужчина напал на молодую петербурженку. Злоумышленник избил прохожую, а после попытался изнасиловать.
Преступный инцидент произошел в четверг, 18 июня. Ранним утром в отдел полиции обратилась 23-летняя уроженка Турции. Она рассказала, что около 5 часов утра вышла в аптеку, но на улице на нее напали.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за девушкой увязался неизвестный мужчина неславянской внешности лет 40 на вид. У дома №9 по Лабораторной улице он ее догнал, затащил в парадную, избил и пытался изнасиловать. Однако заявительнице удалось вырваться и убежать.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девушку изнасиловали в такси ее приятеля. Один схватил ее за руки, а другой насиловал.