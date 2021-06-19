В Горелово огонь охватил частный дом, на месте работают 12 спасателей

В Красносельском районе Петербурга загорелся частный дом. Причины появления огня выясняются.

Возгорание случилось в субботу, 19 июня, на улице Набережная в поселке Горелово. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 14:28. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие пожарные выяснили, что огонь охватил дом №91. По предварительной информации, происходит горение частной жилой постройки.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде. Происходило горение обстановки на площади 1,5 квадратных метра. К 14:47 огонь ликвидировали.