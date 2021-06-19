В Красносельском районе полностью сгорел строящийся дом

Спасатели локализовали пожар в Красносельском районе Петербурга. Огонь охватил частный дом.

Возгорание случилось в субботу, 19 июня, на улице Набережная в поселке Горелово. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 14:28.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в результате пожара полностью сгорел бревенчатый строящийся дом размером 10х10 метров.

В 15:26 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в Горелово боролись 12 спасателей, прибывших на трех спецмашинах.