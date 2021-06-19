Эрдоган отреагировал на решение России возобновить авиасообщение с Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на возобновление авиасообщения между Россией и Турцией.

Об этом стало известно в субботу, 19 июня. Глава Турции назвал позитивным решение российских властей о возобновлении авиасообщения между странам.

Как сообщил «Интерфакс», Эрдоган отметил, что в республике продвигается вакцинация, которая позволяет выходить из ограничительных списков.

Напомним, Россия с 15 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

С 22 июня полеты в Турцию возобновляются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о возобновлении авиасообщения России с Турцией также высказались в Кремле.