Петербуржцы и жители Ленобласти на выходных стояли в пробках на карьер Таменгонт

Петербуржцы и жители Ленобласти на выходных стояли в пробках на карьер Таменгонт
У туристического места собралась огромная пробка. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Россияне ищут альтернативные способы отдыха в жаркую погоду – ведь поехать за границу не получается.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие дни будет стоять жаркая погода. В связи с этим и выходными горожане рванули отдыхать в регион – большую часть времени приходится стоять в пробках. Об этом пользователи рассказывают в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что пробка собралась у карьера Таменгонт и обратно.

«Первый раз в жизни такое здесь вижу. Всё эти люди должны были отдыхать в Турции»,

— пишет автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих.

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