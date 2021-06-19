Петербуржцы и жители Ленобласти на выходных стояли в пробках на карьер Таменгонт

Россияне ищут альтернативные способы отдыха в жаркую погоду – ведь поехать за границу не получается.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие дни будет стоять жаркая погода. В связи с этим и выходными горожане рванули отдыхать в регион – большую часть времени приходится стоять в пробках. Об этом пользователи рассказывают в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Известно, что пробка собралась у карьера Таменгонт и обратно.
«Первый раз в жизни такое здесь вижу. Всё эти люди должны были отдыхать в Турции»,
— пишет автор поста.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга обязали вакцинировать от COVID 65% госслужащих.