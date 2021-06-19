В Смольном рассказали об условиях для работы ресторанов на «Алых парусах»

На мероприятие в 2021 году пустят только выпускников.

В Санкт-Петербурге 25 июня стартует празднование «Алых парусов». В 2021 году из-за пандемии коронавируса на мероприятии будут соблюдаться правила, позволяющие не допустить распространение инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Стали известны условия для работы ресторанов. Им позволят открыться по предварительной записи и по согласованию с чиновниками. Для того, чтобы получить добро, нужно подтвердить в Центре контроля качества товаров, работ и услуг готовность соблюдать стандарты безопасности деятельности, а также согласовать ряд нюансов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы заполняют соцсети фото с репетиции праздника выпускников.