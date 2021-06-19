Петербуржцы весь день стоят в пробках: сначала на выезде из города, теперь на въезде

Петербуржцы весь день стоят в пробках: сначала на выезде из города, теперь на въезде
Горожанам приходится стоять в пробках. Фото: https://pixabay.com/

Горожане возвращаются домой после отдыха в Ленобласти.

В Санкт-Петербурге замечено сразу несколько крупных пробок – они образовались, так как горожане активно возвращаются домой после отдыха в Ленинградской области. Согласно данным, предоставленным «Яндекс.Картами», в среднем в Северной столице пробки оцениваются в три балла, хотя обычно – в два.

Серьезные заторы наблюдаются на Новопризерском шоссе от АЗС до КАД. Ее длина составляет девять километров. Также на Мурманском шоссе есть пробка длиной в 5,7 километров. Также есть заторы на Выборгском и Приморском шоссе, а также на Дороге жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина искупался в канале Грибоедова: на берегу его ждали полицейские.

ленинградская область новости СПб пробки


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндию смогут попасть россияне, владеющие недвижимостью в стране
Дрозденко заявил о необходимости дополнительного выходного после прививки ...
Жителям Купчино скоро вернут электричество
В Минтруде считают, что можно отстранять от работы непривитых сотрудников
Петербуржцы весь день стоят в пробках: сначала на выезде из города, теперь ...
Сборная России по футболу вылетит в Копенгаген с опозданием
В Петербурге мужчина искупался в канале Грибоедова: на берегу его ждали ...
В Смольном рассказали об условиях для работы ресторанов на «Алых парусах»