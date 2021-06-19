Петербуржцы весь день стоят в пробках: сначала на выезде из города, теперь на въезде

Горожане возвращаются домой после отдыха в Ленобласти.

В Санкт-Петербурге замечено сразу несколько крупных пробок – они образовались, так как горожане активно возвращаются домой после отдыха в Ленинградской области. Согласно данным, предоставленным «Яндекс.Картами», в среднем в Северной столице пробки оцениваются в три балла, хотя обычно – в два.

Серьезные заторы наблюдаются на Новопризерском шоссе от АЗС до КАД. Ее длина составляет девять километров. Также на Мурманском шоссе есть пробка длиной в 5,7 километров. Также есть заторы на Выборгском и Приморском шоссе, а также на Дороге жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мужчина искупался в канале Грибоедова: на берегу его ждали полицейские.