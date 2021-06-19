В Петербурге мужчина искупался в канале Грибоедова: на берегу его ждали полицейские

В Петербурге мужчина искупался в канале Грибоедова: на берегу его ждали полицейские
Канал Грибоедова. Google Maps

Горожанина, видимо, замучила жара.

В Центральном районе сегодня, 19 июня, мужчина решил искупаться в канале Грибоедова. На берегу его поджидали сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали очевидцы, пишет «Мегаполис».

Все случилось в центре города. Петербуржцы заметили мужчину в одних трусах, который намеревался броситься в воду. Они предполагают, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Дело в том, что мужчину не остановило даже присутствие полицейского, который терпеливо дождался пловца на берегу.

Напоминаем, что в Петербурге в эту субботу было крайне жарко – воздух прогрелся до плюс 30 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы и жители Ленобласти на выходных стояли в пробках на карьер Таменгонт.

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