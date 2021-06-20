В России задержали организатора детской группы смерти: из-за нее могли погибнуть двое

В России задержали организатора детской группы смерти: из-за нее могли погибнуть двое
Парня задержали из-за причастности к двум смертям. Фото: Pixabay

В преступной деятельности обвиняется 19-летний житель Ессентуков.

В России задержали парня, подозреваемого в организации детской группы смерти в социальной сети. Он может быть причастен к гибели минимум двух подростков. Об этом сегодня, 20 июня, пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники в СК РФ.

Известно, что в отношении молодого человека возбудили уголовно дело по статье УК «Убийство двух или более лиц». По предварительным данным, россиянин создал несколько групп, в которых раздавал опасные задания подросткам.

«Исполняя их, они попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций»,

-объясняет сотрудник следственного комитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти подростки из «групп смерти» устраивают ДТП.

группы смерти СК РФ уголовное дело


 

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