В Пулково 20 июня нет задержанных рейсов

В Пулково 20 июня нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В воскресенье, 20 июня, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково задержали авиарейсы. Всего с вылетом опаздывали шесть самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Шарджи, Сочи, Калининграда, Симферополя и Анапы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.

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