На Московском проспекте загорелось кафе

На Московском проспекте загорелось кафе
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

Под утро 20 июня в Московском районе произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 04:25. Спасатели выехали по адресу Московский проспекте, 39.

На цокольном этаже здания, в кафе «Вудрок», в помещении кухни площадью пять квадратных метров обгорела обстановка на площади два квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 05:05. Информация о пострадавших уточняется.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде.

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