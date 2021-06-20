На Московском проспекте загорелось кафе

Под утро 20 июня в Московском районе произошел пожар.
Сообщение о пожаре поступило в 04:25. Спасатели выехали по адресу Московский проспекте, 39.
На цокольном этаже здания, в кафе «Вудрок», в помещении кухни площадью пять квадратных метров обгорела обстановка на площади два квадратных метра.
Справиться с огнем удалось в 05:05. Информация о пострадавших уточняется.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и восемь человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять спасателей тушили полыхающий балкон в Толубеевском проезде.