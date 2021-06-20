В Мурино каршеринг повис на заборе

В Мурино каршеринг повис на заборе
Каршеринг повис на заборе. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 20 июня, очевидцы заметили каршеринговый автомобиль, который врезался в забор на Екатерининском проспекте в Мурино.

«Каршеринг закончил аренду в заборе в конце Екатерининского проспекта в городе Мурино», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На опубликованных снимках видно, как каршеринговый автомобиль с открытой дверью повис на снесенном заборе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по непонятной причине из каршеринга вышли люди, которые зачем-то осматривали дорогу и, кажется, что-то искали. Это стало причиной аварии – легковушка сбила сразу трех человек, в том числе маленького ребенка.

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