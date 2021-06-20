Семин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Только если наши футболисты больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам Данию можно превзойти, а вот по другим у России козырей нет. Индивидуально датские игроки значительно сильнее», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России сыграет с национальной командой Дании 21 июня. Матч пройдёт в Копенгагене на стадионе «Паркен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над финской командой в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Матч Россия — Финляндия состоялся на стадионе «Санкт-Петербург». Россияне обыграли финнов со счетом 1:0. Эта победа стала первым успехом команды Станислава Черчесова на чемпионате Европы по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что у сборной России по футболу мало шансов выйти из группы на Евро-2020, несмотря на победу над финнами.