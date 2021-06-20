Собянин призвал москвичей помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в день медицинского работника призвал жителей столицы помочь врачам в борьбе с распространением коронавируса и вакцинироваться.

«Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей <…> Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас — давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду», — заявил он в эфире телеканал «Россия 1».

По последним данным, с начала пандемии в Москве зафиксировано 1278265 случаев коронавируса, выздоровели 1113794 пациента, число смертельных исходов достигло 21352.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что советы врачей, которые предлагают переболеть коронавирусом, в корне неверны. По словам Гинцбурга, перенесенный коронавирус может привести к осложнениям на мозг, печень, легкие или сосуды, а также стать причиной инвалидности.