Собянин призвал москвичей помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Собянин призвал москвичей помочь врачам в борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в день медицинского работника призвал жителей столицы помочь врачам в борьбе с распространением коронавируса и вакцинироваться.

«Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей <…> Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас — давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду», — заявил он в эфире телеканал «Россия 1».

По последним данным, с начала пандемии в Москве зафиксировано 1278265 случаев коронавируса, выздоровели 1113794 пациента, число смертельных исходов достигло 21352.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что советы врачей, которые предлагают переболеть коронавирусом, в корне неверны. По словам Гинцбурга, перенесенный коронавирус может привести к осложнениям на мозг, печень, легкие или сосуды, а также стать причиной инвалидности.

вакцина прививка сергей собянин


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель без прав сбил насмерть велосипедистку в Парголово
Под окнами Покровской больницы нашли труп
В Петербурге зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса
Тройное ДТП собрало пробку на Дачном проспекте
В России за сутки коронавирус выявили у 17 611 человек
Мусоровоз задавил человека в Гатчинском районе, возбуждено дело
Собянин призвал москвичей помочь врачам в борьбе с коронавирусом
Подросток получил поражение легких из-за вейпа