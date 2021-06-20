Путин поздравил медиков и отметил успехи в борьбе с коронавирусом

Путин поздравил медиков и отметил успехи в борьбе с коронавирусом
Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов здравоохранения с Днем медицинского работника.

Видеообращении главы государства по случаю Дня медицинского работника было опубликовано пресс-службой главы государства 20 июня. Путин уделил особое внимание борьбе с коронавирусом и модернизации отечественного здравоохранения.

Российский лидер подчеркнул: лечить людей — это благородная миссия, которая требует особых душевных качеств. Он отметил, что медицинские работники проявили себя в сложное время пандемии.

Путин подчеркнул, что во время сложной эпидемиологической ситуации четко и слаженно продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения, каждый специалист действует профессионально и надежно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус выявили у 17 611 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 450 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 8 629 человек.

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