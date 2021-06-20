МакSим в коме: стало известно о состоянии певицы

МакSим в коме: стало известно о состоянии певицы
Певица МакSим. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Певица МакSим (Марина Максимова) по-прежнему находится в искусственной коме.

«Все еще в коме, состояние стабильное», — цитирует представителя певицы РБК.

О госпитализации 38-летней исполнительницы стало известно накануне, после концерта в Казани. У нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным.

Певица попала в больницу со 40%-нтное поражением легких.

МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. При этом тест на коронавирус у певицы отрицательный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская поп-певица МакSим рассказала, почему долгое время не выступала. Своей историей она поделилась в эфире телешоу на канале «Россия 1».Артистка призналась, что в 2019 году попала в ДТП. Тогда она ехала в аэропорт, чтобы успеть на съемки клипа: спешка обернулась аварией.

ивл МакSим певица


 

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