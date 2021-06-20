На Московском проспекте заметили странно «припаркованный» автомобиль

На Московском проспекте заметили странно &#171;припаркованный&#187; автомобиль
Машина "припаркована" на разделительной полосе. Фото: скриншот "Неизданное ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга прохожие заметили странно припаркованный автомобиль. Машина остановилась на разделительной полосе.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Кадрами транспортного средства очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, неподалеку от станции метро «Московская» Mercedes вылетел с проезжей части и остановился на разделительной полосе. Странно «припаркованное» авто вызвало недоумение у присутствующих.

О пострадавших информации нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инкассаторская машина протаранила столб и ограждение в Волховском районе. Передняя часть транспортного средства превратилась в груду металла.

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