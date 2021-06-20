В Петербурге приостановили работу двух кинозалов за нарушения антиковидных требований

В Петербурге приостановили работу двух кинозалов за нарушения антиковидных требований
Работу кинотеатров приостановили. Фото: Pixabay

За нарушение антиковидных требований в Северной столице остановили проведение музыкального фестиваля и деятельность двух кинотеатров и четырёх баров.

На Арсенальной набережной накануне проходил музыкальный фестиваль без согласования с Комитетом по культуре, сообщает комитет по контролю за имуществом города на Неве. У гостей и участников не было масок. Мероприятие остановили.

Отсутствие масок заметили и в торговом центре «Тукан», там работал фуд-корт. В кинотеатрах ТК «Балкания Нова» тоже были без масок, социальной дистанции не было. Работу кинотеатров приостановили.

Всего проверили 241 общественное место. Составили 59 протоколов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в кинотеатрах стартует показ военного боевик «Красный призрак» от режиссера Андрея Богатырева. Действия разворачиваются на полях сражения Великой Отечественной войны, сообщает «Культуромания».

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