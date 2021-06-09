В кинотеатрах России начали показ военного боевика «Красный призрак» Андрея Богатырева

В кинотеатрах России начали показ военного боевика «Красный призрак» Андрея Богатырева
Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе. Фото: скрин YouTube "HD трейлеры"

В кинотеатрах стартует показ военного боевик «Красный призрак» от режиссера Андрея Богатырева.

Действия разворачиваются на полях сражения Великой Отечественной войны, сообщает «Культуромания». Главный герой — советский снайпер по прозвищу «красный призрак» — гроза фашистов. Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе.

В главных ролях: Михаил Горевой, Юрий Борисов и другие.

Официальный трейлер фильма выложили на канале «HD трейлеры» на YouTube. За месяц ролик набрал 136 тысяч просмотров. 2,5 тысячи лайков и более 400 комментариев.

Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе. Фото: скрин YouTube «HD трейлеры»
Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе. Фото: скрин YouTube «HD трейлеры»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильмов в Петербурге ограничат движение транспорта. В Северной столице из-за съемок двух художественных картин будет ограничено движение транспорта. 12 июня с 10:00 до 22:00 съемки фильма «В раю мест нет» ограничат движение транспортных средств по улице Тифлисская.

кино красный призрак отечественное кино прокат фильм


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка подала в суд на Шнурова за маты в песне «В Питере ...
Дом Басевича могут законсервировать по требованию прокуратуры
Глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч
В Петербург завезли египетский картофель с личинкой опасного насекомого
Парашютная, Комендантский, «Макдональдс», пруд: в Приморском ...
В кинотеатрах России начали показ военного боевика «Красный призрак» Андрея ...
Генпрокуратуру просят проверить TikTok-дома
Кредиторы «Севкабеля» просят привлечь бывшее руководство завода к «субсидиарке»