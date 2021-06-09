В кинотеатрах России начали показ военного боевика «Красный призрак» Андрея Богатырева

Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе. Фото: скрин YouTube "HD трейлеры"

Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе. Фото: скрин YouTube "HD трейлеры"

В кинотеатрах стартует показ военного боевик «Красный призрак» от режиссера Андрея Богатырева.

Действия разворачиваются на полях сражения Великой Отечественной войны, сообщает «Культуромания». Главный герой — советский снайпер по прозвищу «красный призрак» — гроза фашистов. Своими силами он помогает советской армии приблизиться к великой победе.

В главных ролях: Михаил Горевой, Юрий Борисов и другие.

Официальный трейлер фильма выложили на канале «HD трейлеры» на YouTube. За месяц ролик набрал 136 тысяч просмотров. 2,5 тысячи лайков и более 400 комментариев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильмов в Петербурге ограничат движение транспорта. В Северной столице из-за съемок двух художественных картин будет ограничено движение транспорта. 12 июня с 10:00 до 22:00 съемки фильма «В раю мест нет» ограничат движение транспортных средств по улице Тифлисская.