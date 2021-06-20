Оранжереи в Ботаническом саду Петербурга временно закроют из-за жары

Оранжереи в Ботаническом саду Петербурга временно закроют из-за жары
Таковы меры безопасности. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Ботанический сад БИН РАН Северной столицы из-за аномальной жары закрыл оранжереи на три дня. Теперь туда не попасть вплоть до 24 июня.

Об этом сообщает сад на официальном сайте. Это решение связано с тем, что сад заботится о здоровье петербуржцев и гостей города. Так градус постоянно растёт. Руководство сада отмечает, что растения ещё могут перенести жару, а вот люди в оранжереи вряд ли. Особенно это касается беременных и людей с высоким давлением. Таковы меры безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщила, что всего на несколько часов распустились бутоны «царицы ночи» в Петербурге. 22 мая в Ботаническом саду раскрылись сразу восемь бутонов кактусов буквально на несколько часов. На сайте Ботанического сада сообщается, что сад специально, ради того, чтобы петербуржцы увидели уникальное зрелище, работал в эту субботу дольше обычного.

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