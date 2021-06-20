МЧС предупредило петербуржцев о жаре и грозах с порывистым ветром

В понедельник вечером ожидаются грозы и ветер до 9 метров в секунду. В ближайшие дни обещают жару.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице. Температура превысит +30 градусов. Переменная облачность, дождь, гроза. МЧС советует больше пить жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Жара будет в городе на Неве до 25 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в летний период. По его словам, все дело в увеличении общения между людьми. По словам Гинцбурга, с наступлением лета общения стало гораздо больше. Люди становятся более активными по сравнению с зимними месяцами. Он заявил, что это привело к росту заболеваемости среди тех, кто еще не привился от ковида. Гинцбург посоветовал пройти вакцинацию от коронавируса.