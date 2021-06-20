В Петербурге поликлиники планируют закупить вакциномобили

Северная столица планирует закупить вакциномобили для одной поликлиники.

Об этом сообщает сайт госзакупок. О том, что впервые об этом слышит, рассказал руководитель городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

Он сказал, что в вакциномобили должна быть определённая температура. Так для препарата «Спутник V» нужно ниже -18 градусов. Для«ЭпиВакКороны» и «КовиВак» от +2 до +8 градусов. Так как этих вакцин в Петербурге мало, речи о вакциномобилях не идёт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Последний суточный прирост перевалил за тысячу человек. Об этом стало известно в воскресенье, 20 июня. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью, за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 019 петербуржцев.