Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер

Джейсон Келк из Великобритании умер после 14 месяцев лечения от COVID-19.
Об этом сообщает Daily Mail. Мужчина попал в больницу в конце марта прошлого года, и с тех пор не покидал её. Течение COVID-19 осложнялось тем, что у него был диабет и астма.
Его жена считает, что он слишком долго боролся с коронавирусом. Келк заявил, что устал так жить и прекратил лечение. Так он умер в хосписе 18 июня.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Британии попробовали ускорить выздоровление от COVID-19 с помощью ингалятора. Ученые из Британии нашли способ выздороветь после заражения COVID-19 быстрее. Одним из лучших методов назвали ингалятор, сообщает РИА «Новости». Так употребление будесонида, препарата, которое применяется при астме, ускоряет восстановление. Оно оказывает иммунодепрессивное, противоаллергическое действия.