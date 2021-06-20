Мужчина 14 месяцев лечился от коронавируса и умер

Джейсон Келк из Великобритании умер после 14 месяцев лечения от COVID-19.

Об этом сообщает Daily Mail. Мужчина попал в больницу в конце марта прошлого года, и с тех пор не покидал её. Течение COVID-19 осложнялось тем, что у него был диабет и астма.

Его жена считает, что он слишком долго боролся с коронавирусом. Келк заявил, что устал так жить и прекратил лечение. Так он умер в хосписе 18 июня.