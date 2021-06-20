В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса

В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса
Пять случаев зарегистрировали в Ратнагири. Фото: pixabay.com
Один из индийских штатов сообщил о 20 случаях заражения новой разновидностью штамма COVID-19 — Дельта-плюс.
Об этом сообщает India TV. Так новый штамм нашли в Палгаре, Нави-Мумбаи и Ратнагири. Ученые Индии отправили образцы на анализ и теперь ждут результаты. Пять случаев зарегистрировали в Ратнагири. При чем у двух заболевших не наблюдались признаки коронавируса. Власти страны заблокировали районы, где нашли штаммы.
Дельта-плюс впервые обнаружили в Индии осенью прошлого года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран.
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