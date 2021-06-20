В Индии сообщили о появлении новой мутации коронавируса

Об этом сообщает India TV. Так новый штамм нашли в Палгаре, Нави-Мумбаи и Ратнагири. Ученые Индии отправили образцы на анализ и теперь ждут результаты. Пять случаев зарегистрировали в Ратнагири. При чем у двух заболевших не наблюдались признаки коронавируса. Власти страны заблокировали районы, где нашли штаммы.

Дельта-плюс впервые обнаружили в Индии осенью прошлого года в штате Махараштра, в последнее время его нашли во множестве стран.